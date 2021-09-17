2021/09/17 | 16:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة المالية اللبنانية أن لبنان تسلم مليار و139.95 مليون دولار قيمة حقوق السحب الخاصة المحولة من صندوق النقد الدولي.وأكدت الوزارة أن مصرف لبنان المركزي أبلغ وزير المالية يوسف الخليل رسميا، اليوم الجمعة، بأن مستحقات لبنان من حقوق …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان يتسلم مليار دولار من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان يتسلم مليار دولار من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).