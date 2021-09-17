بوغبا وهازارد زبائنه.. تعرّف على الحلاق العراقي المختص بقصات المشاهير

2021/09/17 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أحمد السناوي هو حلاق عراقي يفخر دائمًا بأن العديد من نجوم كرة القدم المشهورين هم زبائنه، مثل إيدين هازارد، جيسي لينجارد، والأكثر شهرة على الإطلاق، بول بوجبا.

ويختص بأشهر قصات الشعر للاعبين الذين نراهم داخل المستطيل الأخضر.

واستحوذ السناوي على اهتمام متابعي الدوري الإنجليزي، بعدما أصبح الحلاق الأشهر لنجوم الدوري الأكثر متابعة عالمياً وأبرزهم جون تيري وديفيد لويز وغيرهم الكثير.

ويعمل أحمد، في صالون يقع بمدينة مانشستر، وبدأت شهرته عندما صفف شعر جون تيري قائد تشيلسي اللندني والمنتخب الإنجليزي السابق، وبعده بول بوغبا اللاعب الأغلى في تاريخ انتقالات الدوري الإنجليزي.

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