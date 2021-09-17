العراق يعين سفيرا له فوق العادة لدى فلسطين

2021/09/17 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سلم السفير حيدر العذاري، اليوم الجمعة، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى دولة فلسطين للرئيس محمود عباس.

وذكرت الخارجية العراقية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "السفير حيدر العذاري سلم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوض غير مقيم لجمهورية العراق لدى دولة فلسطين الشقيقة، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وأضاف البيان، أن "مراسم التسليم عقدت في مقر السفارة الفلسطينية في العاصمة الأردنية عمان يوم 15 أيلول 2021، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور معالي وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي".

وتابع، أن "الرئيس عباس رحب بالسفير متمنياً له النجاح في مهامه، فيما نقل العذاري له تحيات الرئيس برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين، مؤكداً موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".

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