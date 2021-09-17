كلوب يثير الجدل بشأن عقد صلاح الجديد

2021/09/17 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقض الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، نفسه بشأن مفاوضات النادي الإنجليزي لتجديد عقد المصري محمد صلاح، نجم الريدز.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، وتزعم العديد من التقارير، أن هناك أزمة بين اللاعب والنادي في مفاوضات التجديد.

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز: “مفاوضات التجديد مع صلاح؟ لا يوجد شيء لقوله..



خصوصا من جانبي.



لست متدخلا في هذه الأمور”.

وأضاف: “أنا مهتم فقط بمدى جاهزية صلاح.



إنه يعمل بشكل مناسب ويظهر في حالة جيدة.



ليس هناك شيء آخر لقوله”.

وناقض كلوب نفسه بهذه التصريحات، بعد أن قال في حوار له خلال الشهر الماضي: “هل تشارك في محادثات التجديد مع صلاح؟ نعم..



أنا أشارك في كل شيء تقريبًا في النادي”.

وأضاف: “ربما تحدث بعض المحادثات دون وجودي..



هذا ممكن، لكن بصرف النظر عن ذلك، أنا أعرف كل الأشياء”.

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