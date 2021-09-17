إعادة فتح الحدود بين تونس وليبيا بعد شهرين من الإغلاق

2021/09/17 | 16:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبدت حركة المسافرين بطيئة في الاتجاهين في معبر رأس الجدير في جنوب شرق تونس في اليوم الأول من إعادة فتحه التي تقررت الخميس.

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