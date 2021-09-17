صافرة عراقية في بطولة جنوب آسيا

2021/09/17 | 16:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق البطولة الشهر المقبل (فيسبوك)

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن اتحاد كرة القدم، الجمعة، أنّ حكم الوسط الدولي العراقي يوسف سعد سيقود إحدى مباريات بطولة جنوب آسيا للمنتخبات الوطنية.

وذكر الاتحاد في بيان، 17 أيلول/سبتمبر، أنّ "الاتحادُ الآسيويّ لكرة القدم أسند مهمةً تحكيميةً لحكم الوسط الدولي العراقي يوسف سعيد، لقيادة مباريات بطولة جنوب آسيا للمنتخبات الوطنية، المقرر انطلاقها الشهر المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات هي؛ الهند وأفغانستان والنيبال وبوتان وسيرلانكا وبنغلادش وباكستان والمالديف".

وتقام البطولة، التي تستضيفها المالديف، من الأول ولغاية السادس عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الحالي.

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ورسالة من يونس محمود

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