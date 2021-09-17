العامري يعلق بشأن دمج أو حل الحشد الشعبي.. ويوجه طلبا يخص الجيش

2021/09/17 | 17:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الجمعة، رفضه لـ"مؤامرات" دمج أو حل الحشد الشعبي، مؤكدا ان الحشد باق ومهمته الحفاظ على سيادة العراق، ودعم الأجهزة الأمنية الأخرى، فيما طالب ببناء جيش متكامل وتزويده بكل انواع الاسلحة.

وذكر العامري خلال حضوره تجمعا انتخابيا لدعم قائمة الفتح في مقر منظمة بدر ضمن محافظة ديالى اليوم، (17 ايلول 2021)، إن "هناك مؤامرات تدعو لدمج أو حل الحشد الشعبي، ولن نسمح بهذا الأمر"، مبينا أن "الحشد باق ومهمته الحفاظ على سيادة العراق، ودعم الأجهزة الأمنية الأخرى".

وأوضح العامري، أن "تحالف الفتح حريص على بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية"، مشددا على ضرورة بناء جيش متكامل، وتبادل الأدوار بين الأجهزة الأمنية، مطالبا بـ"تسليح الجيش وتزويده بالإمكانات المطلوبة وبالدفاعات الآلية، والطائرات وكل أنواع الأسلحة".

وقال، ان "العراق أرض بكر، ويحتاج الشعب العراقي إلى إرادة قوية لكي يمضي بحل مشكلاته في عموم المجالات وتفعيل القطاع الخاص والزراعي المهم جدا".

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