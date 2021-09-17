الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على افراد من 3 دول لصلتهم بحزب الله

2021/09/17 | 17:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخزانة الاميركية، الجمعة، فرض عقوبات على أفراد من لبنان وإيران والكويت لصلتهم بتمويل حزب الله اللبناني.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم (17 ايلول 2021)، انها " فرضت عقوبات على اللبنانيين علي الشاعر من بنت جبيل وحسيب محمد هدوان، لصلتهما بتمويل حزب الله اللبناني".

واضاف البيان، انها "فرضت عقوبات ايضا على الكويتي جمال حسين الشطي والايراني حسين أسد الله و محمد الله دميرجيلو وسمانه دميرجيلو لصلتهم بنفس الموضوع".

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