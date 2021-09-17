2021/09/17 | 17:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة فرضها عقوبات على أفراد وكيانات في لبنان وإيران والكويت والإمارات والصين وتركيا وتايوان.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في لبنان وإيران والكويت والإمارات والصين وتركيا وتايوان عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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