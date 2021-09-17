فرنسا وأميركا.. و

2021/09/17 | 17:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشكلة في الأزمة التي نتجت عن غواصات أستراليا أن تداعياتها ستفيد الصين، فيما الهدف الأساسي منها الحد من نفوذ بكين.

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