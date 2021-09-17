مصر تبني خط سكة حديد عالي السرعة بقيمة 4.5 مليار دولار

2021/09/17 | 17:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتمكن الركاب والبضائع قريبًا من السفر عبر الصحراء المصرية على متن قطار فائق السرعة، لأول مرة في البلاد..ما التفاصيل؟

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