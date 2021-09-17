2021/09/17 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حوّل الجفاف الذي يضرب الطرف الجنوبي الشاسع لمدغشقر الحقول إلى مناطق جافة مغبرة قاضيا على المحاصيل وواضعا أكثر من مليون شخص في مواجهة المجاعة.الريف الذي يمتد على عشرات آلاف الهكتارات، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في مدغشقر..



قرى خنقتها الجفاف والمجاعة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مدغشقر.. قرى خنقتها الجفاف والمجاعة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مدغشقر.. قرى خنقتها الجفاف والمجاعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).