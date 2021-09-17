2021/09/17 | 17:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دعا وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، دولاً عربية أخرى إلى الاعتراف بإسرائيل، أثناء لقائه مع نظرائه الإماراتي والبحريني والمغربي والإسرائيلي في الذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع التي أبرمتها الدول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الامريكية تدعو دولاً عربيّة أخرى إلى التطبيع مع إسرائيل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الامريكية تدعو دولاً عربيّة أخرى إلى التطبيع مع إسرائيل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الامريكية تدعو دولاً عربيّة أخرى إلى التطبيع مع إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).