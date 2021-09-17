2021/09/17 | 17:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اوضح المستشار القانوني لرئيس الجمهورية منيف الشمري، اليوم الجمعة، أن العراق قد يذهب نحو عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية لغرض استرداد أمواله، فيما اكد على وجود ارادة حكومية ودولية لاسترداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار صالح يؤكد على وجود “ارادة” حكومية ودولية لاسترداد الاموال العراقية المهربة المركز الخبري الوطني.

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