واشنطن تدعو دولاً عربية أخرى إلى التطبيع مع إسرائيل

2021/09/17 | 17:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، دولاً عربية أخرى إلى إقامة علاقات مع إسرائيل.

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جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير الأميركي مع نظرائه الإماراتي والبحريني والمغربي والإسرائيلي في الذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع التي أبرمتها الدول العربية الثلاث مع تل أبيب.

وقال بلينكن أثناء اللقاء الذي اُجري عبر الفيديو مع الوزراء الأربعة (17 أيلول 2021)، "سنشجّع مزيداً من الدول لتحذو حذو الإمارات والبحرين والمغرب".

وأضاف" نريد أن نوسع دائرة الدبلوماسية السلمية".

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