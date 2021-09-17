عوامل ساعدت على إنتشار التشيع في العراق أثناء الحكم العثماني* (2) - جعفر المظفر

2021/09/17 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر عوامل ساعدت على إنتشار التشيع في العراق أثناء الحكم العثماني* (2)تعليقا على القسم الأول من دراستي المعنونة (عوامل ساعدت على إنتشار التشيع أثناء الحكم العثماني) كتب السيد الدكتور طاهر البكاء وزير التعليم العالي الأسبق مداخلة مختصرة كريمة على صفحتي في (الفيسبوك) أوضح فيها ملخصاً رأيه بمعالم الصراع الذي كان سائدا أثناء الدولة العثمانية, وقد جعلني ذلك مسرورا بمبادرته الكريمة ومهتما بالتحاور م ......





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