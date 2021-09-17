2021/09/17 | 17:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأكد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية منيف الشمري، اليوم الجمعة، أن العراق قد يذهب نحو عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية لغرض استرداد أمواله.وقال الشمري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قانون استرداد أموال العراق أرسل الى مجلس النواب منذ فترة إلا أنه من المتوقع عدم تمريره خلال الدورة الحالية لجملة من الاسباب من بينها انشغال اعضاء المجلس بالحملة الانتخابية، بالاضافة الى قرب موعد اجراء الانتخابات النيابية المبكرة وعدم انعقاد جلسات المجلس"، لافتا الى أنه "من المتوقع أن يعطي البرلمان المقبل الذي ستفرزه الانتخابات المبكرة اولوية لتمرير القانون كونه مهما وحيويا ويعيد الاموال المنهوبة خارج العراق".وأشار إلى أن "انعقاد مؤتمر استرداد الاموال في بغداد يعد نقطة ايجابية للدبلوماسية العراقية"، كاشفا عن "وجود ارادة حكومية ودولية وتعاون في ملف استرداد الاموال".وأضاف، أن "العراق يأمل من الدول أن تتعاون معه في ملف استرداد الاموال وقد يذهب نحو عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية لغرض استرداد أمواله".وفي قت سابق، أوصى المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة بجملة من التوصيات المهمة، كان من أبرزها المطالبة بتأليف تكتلٍ دوليٍّ؛ لحث الدول الحاضنة للأصول المُهرَّبة على التعاون وتشخيص الدول المُمتنعة منها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار رئيس الجمهورية: اتفاقات ثنائية دولية لاسترداد الأموال المنهوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار رئيس الجمهورية: اتفاقات ثنائية دولية لاسترداد الأموال المنهوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).