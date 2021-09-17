إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية واغلاق محال مخالفة في كربلاء

2021/09/17 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الأجهزة الرقابية في كربلاء

المُقدسة، اليوم الجمعة، تنفيذ حملات

ميدانية في الأسواق والمحال التجارية

والمعامل الغذائية لمنع وصول أية مادة

غير صالحة للإستهلاك البشري مع بدء العد

التنازلي لزيارة الأ

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