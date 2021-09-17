2021/09/17 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض زعيم تحالف الفتح والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري ما وصفها مؤامرات حل أو دمج الحشد الشعبي بالأجهزة الأمنية.

وقال العامري خلال حضوره تجمعا انتخابيا إن هناك مؤامرات تدعو لدمج أو حل الحشد الشعبي ولن نسمح بهذا الأمر وفق ما قال، مضيفا أن الحشد باق ومهمته الحفاظ على سيادة العراق ودعم الأجهزة الأمنية الأخرى.

وأوضح العامري أن تحالف الفتح يدعم بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية ويدفع باتجاه بناء جيش متكامل، مشددا على ضرورة تبادل الأدوار بين الأجهزة الأمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم تحالف الفتح: حل الحشد أو دمجه بالأجهزة الأمنية “مؤامرة” لن نسمح بحدوثها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم تحالف الفتح: حل الحشد أو دمجه بالأجهزة الأمنية “مؤامرة” لن نسمح بحدوثها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).