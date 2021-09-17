2021/09/17 | 17:40 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zgSfNnlMjMU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاعر يوجه رسالة الى مشاية اربعينية الامام الحسين "ع" .. لبيك ياحسين) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاعر يوجه رسالة الى مشاية اربعينية الامام الحسين "ع" .. لبيك ياحسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).