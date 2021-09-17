2021/09/17 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يعلن استئناف جلساته الاعتيادية يوم الاثنين المقبل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يعلن استئناف جلساته الاعتيادية يوم الاثنين المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يعلن استئناف جلساته الاعتيادية يوم الاثنين المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).