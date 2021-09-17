رئاسة الجمهورية تكشف إجراء جديدا لاستعادة الأموال العراقية المنهوبة

2021/09/17 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة، عن إجراء جديد لغرض استرداد أموال العراق المنهوبة.وقال المستشار القانوني لرئيس الجمهورية منيف الشمري، بحسب الإعلام الحكومي، إن "قانون استرداد أموال العراق أرسل الى مجلس النواب منذ فترة إلا أنه من المتوقع عدم تمريره خلال الدورة الحالية لجملة من الاسباب من بينها انشغال اعضاء المجلس بالحملة الانتخابية، بالاضافة الى قرب موعد اجراء الانتخابات النيابية المبكرة وعدم انعقاد جلسات المجلس"، لافتا الى أنه "من المتوقع أن يعطي البرلمان المقبل الذي ستفرزه الانتخابات المبكرة اولوية لتمرير القانون كونه مهما وحيويا ويعيد الاموال المنهوبة خارج العراق".وأضاف الشمري، أن "انعقاد مؤتمر استرداد الاموال في بغداد يعد نقطة ايجابية للدبلوماسية العراقية"، كاشفا عن "وجود ارادة حكومية ودولية وتعاون في ملف استرداد الاموال".وتابع، أن "العراق يأمل من الدول أن تتعاون معه في ملف استرداد الاموال وقد يذهب نحو عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية لغرض استرداد أمواله".وفي قت سابق، أوصى المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة بجملة من التوصيات المهمة، كان من أبرزها المطالبة بتأليف تكتلٍ دوليٍّ؛ لحث الدول الحاضنة للأصول المُهرَّبة على التعاون وتشخيص الدول المُمتنعة منها".

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