2021/09/17 | 17:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بايدن في بيان إن الأمر التنفيذي الذي وقعه ينص "على نظام عقوبات جديد سيسمح لنا باستهداف المسؤولين عن إطالة أمد النزاع في إثيوبيا أو المتواطئين معه أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو منع وقف إطلاق النار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يوقع "أمرا تنفيذيا" يخص أطراف النزاع في شمال إثيوبيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يوقع "أمرا تنفيذيا" يخص أطراف النزاع في شمال إثيوبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).