استقالة وزيرة الدفاع الهولندية من منصبها على خلفية فوضى عمليات الإجلاء

2021/09/17 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقالت وزيرة الدفاع الهولندية من منصبها على خلفية الفوضى التي سادت عمليات الإجلاء التي جرت في وقت سابق من أفغانستان.

وقالت الوزيرة “أنك بايلفلد” أنها أبلغت حزبها ورئيس الوزراء عزمها تقديم طلب من الملك لقبول استقالتها، وذلك غداة مذكرة قدّمها نواب تنتقد فشل الحكومة في إجلاء بعض الأفغان وعدم استباقها مؤشرات السيطرة السريعة لطالبان على الحكم.

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