2021/09/17 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مجلس الأمن يقرر بالإجماع تمديد عمل فرق الأمم المتحدة في أفغانستان

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