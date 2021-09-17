حسين: العراق يتطلع لرفع وتيرة التعاون الثنائي مع المنامة على مختلف الأصعدة

2021/09/17 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين على أهمّية تدعيم أوجُه العلاقات الثنائيّة بين بغداد والمنامة، على مختلف الصُعُد السياسيَّة والاقتصاديَّة والصحّية والتنمويَّة.

جاء ذلك خلال لقائه بنظيره البحرينيّ عبد اللطيف الزيّاني، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المُشترَك لمجلس التعاون الخليجي المنعقد في الرياض, وأكد حسين أنَّ العراق ينتهج سياسة التوازن في علاقاته لاسيّما مع دول الجوار، مُشدّداً على أنّ الحُكُومة العراقيّة تتطلّع لإشادة أفضل العلاقات الإستراتيجيّة الراسخة مع دول الخليج على وفق المصالح المُشترَكة, من جانبه أكّد وزير الخارجيّة البحرينيّ اهتمام المملكة، بتعزيز العلاقات مع العراق، مضيفا ان أمن العراق من أمن البحرين، ويهمنا وحدته وازدهاره.

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