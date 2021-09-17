إعادة فتح الحدود بين ليبيا وتونس بعد غلق دام أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا

2021/09/17 | 17:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت ليبيا وتونس فتح الحدود بينهما، الجمعة، بعد غلق دام أكثر من شهرين على خلفية إجراءات وقائية اتخذتها تونس لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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