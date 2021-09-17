2021/09/17 | 17:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني نعت الأوساط الفنية في العراق اليوم الجمعة، المصور المعروف علوان السوداني، الذي وافته المنية في أحد مستشفيات العاصمة بغداد يوم أمس الخميس.والسوداني، معروف بعلاقته الوثيقة بالفنان كاظم الساهر، حيث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة مصور كاظم الساهر والمنتخب الوطني العراقي المركز الخبري الوطني.

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