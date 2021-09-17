مجلس النواب يستأنف جلساته الاعتيادية يوم الإثنين المقبل

2021/09/17 | 18:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ يستأنف مجلس النواب جلساته الاعتيادية يوم الاثنين المقبل.وقالت الدائرة الاعلامية البرلمانية ان “الجلسة المقررة تنعقد في الساعة الواحدة بعد الظهر”.وكان مجلس النواب قد أخفق طيلة الأشهر الماضية من عقد أي جلسة مكتملة النصاب لانشغال غالبية نوباه المرشحين في الدعاية الانتخابية.

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