2021/09/17 | 18:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، استعداد القوات الامنية لحماية زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، فيما كشفت عن عدد القوات الأمنية المشاركة لحماية الانتخابات.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة تتحدث عن خطتي الانتخابات والزيارة الاربعينية المركز الخبري الوطني.

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