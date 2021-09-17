المدرسي يحذر مرشحي الانتخابات من

2021/09/17 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد آية الله السيد محمد تقي المدرسي،

اليوم الجمعة، أن العراق أمام

استحقاقين أحدهما أكبر من الآخر،

يتمثلان في الإنتخابات، وما بعدها،

مبيناً أن الوصول إلى الحكمٌ أمرٌ هام،

ولكن النجاح في ادارة البلاد هو

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