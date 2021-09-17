مجلس النواب يستأنف جلساته الاعتيادية الاثنين المقبل

2021/09/17 | 18:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الجمعة، عن استئناف جلسات مجلس النواب يوم الاثنين المقبل.

وقالت الدائرة الاعلامية في بيان مقتضب، انه “يستأنف مجلس النواب جلساته الاعتيادية يوم الاثنين الموافق ٢٠/ ٩ /٢٠٢١الساعة الواحدة بعد الظهر”.

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