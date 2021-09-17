قبل فوات الاوان.. الفنان عدي عبد الستار يوجه مناشدة عبر NRT عربية

2021/09/17 | 18:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الفنان عدي عبدالستار، الجمعة، مناشدة للحكومة العراقية اثر تعرضه لوعكة صحية، فيما انتقد مواقع التواصل الاجتماعي التي تتناقل خبر وفاته مشيرا إلى انها سببت له أزمة نفسية.

وعن تفاصيل وعكته الصحية قال عبدالستار، لـNRT عربية اليوم، (17 ايلول 2021): "اعاني من ضمور في الدماغ والسكر وحصوة في الكلى وساجري عملية الثلاثاء المقبل لازالتها".

ووجه الفنان رسالة الى رئيس الوزراء والجمهورية ومجلس النواب واعضاءه بالقول: "ليس لدي راتب تقاعدي، وان الممثل في العراق مهمل، وفي حال عدم الاستجابة ساضطر الى هجرة العراق وطلب اللجوء في الخارج".

وأضاف، "اطلب من الكاظمي النظر إلى حالتي واجراء مقابلة معه، كما اطالب بصندوق ضمان صحي للفنانين".

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