الخطوط الجوية توضح من جديد بشأن الرحلات إلى إيران

2021/09/17 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأصدرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، توضيحا جديدا بشأن الرحلات الجوية إلى إيران.

وذكرت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم): ان "ادارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تود ان تلفت انتباه المسافرين الى ان رحلاتها المباشرة من مطارات الجمهورية الاسلامية ايران الى المطارات المحلية مستمرة لنقل المسافرين الايرانيين بالتزامن".

وأضافت أنه "مع قرب احياء ذكرى اربعينية الامام الحسين (ع) وفق التعليمات الصادرة عن هيئة السياحة وسلطة الطيران المدني العراقي لغاية يوم الاثنين الموافق 20/9/2021، وسيقتصر بعد هذا التاريخ نقل المسافرين حصراً للحاصلين على سمة الدخول من السفارة العراقية في طهران".

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