مجلس النواب يحدد موعدا لاستئناف جلساته الاعتيادية

2021/09/17 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مجلس النواب، اليوم الجمعة، استئناف جلساته الاعتيادية يوم الاثنين المقبل. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "البرلمان يستأنف جلساته الاعتيادية يوم الاثنين الموافق 20/9/2021 الساعة الواحدة ظهرا".

هذا وكان مجلس النواب قد رفع جلسته إلى إشعار آخر في وقت سابق.

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