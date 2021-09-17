2021/09/17 | 18:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ يستأنف مجلس النواب جلساته الاعتيادية يوم الاثنين المقبل.وقالت الدائرة الاعلامية البرلمانية ان “الجلسة المقررة تنعقد في الساعة الواحدة بعد الظهر”.وكان مجلس النواب قد أخفق طيلة الأشهر الماضية من عقد أي جلسة مكتملة النصاب لانشغال غالبية نوباه المرشحين في الدعاية الانتخابية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: الإثنين المقبل..



مجلس النواب يستأنف جلساته الاعتيادية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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