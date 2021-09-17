2021/09/17 | 18:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف الخبير المائي، علاء البدران، اليوم الجمعة، أسباب إرتفاع الملوحة في مياه شط العرب في محافظة البصرة.وقال البدران في تصريح صحفي: تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن “ملوحة شط العرب بسبب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البدران يكشف اسباب إرتفاع الملوحة في شط العرب..



ويطرح حلآ للمشكلة المركز الخبري الوطني.

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