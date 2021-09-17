ورشة تصليح الدولة الأردنية (٢)

2021/09/17 | 18:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعم..هناك قناعة سائدة وغالبة في الصالونات السياسية الأردنية أن الملك "مصمم وبشدة" على عملية الإصلاح السياسي، بل إن هناك حديثا هامسا بات يرتفع ليكون مسموعا بوضوح أن الملك يهيئ الدولة لولي عهده

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