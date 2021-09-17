العامري: الانتخابات القادمة هي الفرصة الاخيرة للعملية السياسية

2021/09/17 | 18:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعتبر الامين العام للمنتج الوطني جاسم العامري، الجمعة، أن الانتخابات القادمة هي الفرصة الاخيرة للعملية السياسية.وأكد العامري في حديث خلال حضوره تجمع انتخابي في بغداد “على المشاركة الفاعلة للشعب […]

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