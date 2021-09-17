روسيا: أبل وغوغل يستجيبان لطلب السلطات حذف تطبيق أليكسي نافالني قبيل الانتخابات

2021/09/17 | 18:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال فريق أليكسي نافالني، الجمعة، إن شركتي غوغل وأبل قد أزالتا تطبيق "Navalny" الخاص بالناقد السجين أليكسي نافالني، من متاجرهما على شبكة الإنترنت في روسيا.

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