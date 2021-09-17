2021/09/17 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة توضح حقيقة وجود تغيير في مناطق انتشار الجيش والبيشمركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة توضح حقيقة وجود تغيير في مناطق انتشار الجيش والبيشمركة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة توضح حقيقة وجود تغيير في مناطق انتشار الجيش والبيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).