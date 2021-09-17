2021/09/17 | 18:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / أكدت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، أن رحلاتها المباشرة من مطارات إيران إلى مطارات العراق مستمرة لنقل المسافرين الايرانيين وفق التعليمات الخاصة.وذكرت الشركة، في بيان، ان “رحلاتها المباشرة من مطارات الجمهورية الاسلامية ايران الى المطارات المحلية مستمرة لنقل المسافرين الايرانيين بالتزامن مع قرب احياء ذكرى اربعينية الامام الحسين”.وأضاف البيان أن الرحلات مستمرة “وفق التعليمات الصادرة عن هيئة السياحة وسلطة الطيران المدني العراقي لغاية يوم الاثنين الموافق 20/9/2021 حيث سيقتصر بعد هذا التاريخ نقل المسافرين حصراً للحاصلين على سمة الدخول من السفارة العراقية في طهران”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخطوط الجوية تصدر توضيحاً حول الرحلات المباشرة إلى إيران عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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