شاهد بالفيديو.. اليوم تباتون عندنا..هكذا استقبل أهالي الطارمية كادر الشرقية | كلام الناس

2021/09/17 | 18:50 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H1jealBiGwU

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