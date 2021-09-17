نقل الحرب على الإرهاب من ساحات القتال إلى ساحة العقل البشري

2021/09/17 | 18:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن محاولة مقاومة الإرهاب بعد أن يقوم المتطرف بعملية انتحارية أمر متأخر كثيراً، ولا يضاهي أبداً مقاومة الفكر في عقله قبل أن يقوم بعملية التفجير.

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