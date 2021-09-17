2021/09/17 | 18:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد مجلس الخدمة الاتحادية، اليوم الجمعة، أن خطة التوظيف تعتمد على بيانات المؤسسات الحكومية، فيما أفصح عن معايير توظيف الخريجين ضمن مبادرة التوظيف التي صدرت عن مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يفصح عن “معايير” توظيف الخريجين المركز الخبري الوطني.

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