2021/09/17 | 18:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وقع الاختيار على المحامية البريطانية أمل كلوني، اليوم الجمعة، لتكون واحدة من سبعة عشر مستشارا خاصا للمدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية.كلوني عينت مستشارة خاصة بإقليم دارفور السوداني، حيث يزعم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمل كلوني “مستشارة” خاصة لادعاء المحكمة الجنائية المركز الخبري الوطني.

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