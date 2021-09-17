كوبنهاغن تحتل الصدارة للمرة الأولى.. ما أكثر مدن العالم أمانًا لعام 2021؟

2021/09/17 | 18:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صُنفت كوبنهاجن على أنها أكثر مدن العالم أمانًا لأول مرة، حيث حصلت على معدل 82.4 من أصل 100 في التقرير السنوي لمؤشر المدن الآمنة (SCI)، والصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية.

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