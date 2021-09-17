إصابة 46 فلسطينيا بمواجهات مع الجيش الاحتلال في الضفة الغربية

2021/09/17 | 18:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بجراح مختلفة، بعد مواجهات اندلعت بين جيش الاحتلال والفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 46 مواطنا فلسطينيا، أصيبوا في قرية بيت دجن وبلدة بيتا، شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، بينهم خمس إصابات بالرصاص المغلف بالمطاط و40 إصابة …

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