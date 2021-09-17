الخطوط الجوية العراقية تصدر توضيحاً حول الرحلات المباشرة إلى إيران

2021/09/17 | 18:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت شركة الخطوط الجوية العراقية، الجمعة، أن رحلاتها المباشرة من مطارات إيران إلى مطارات العراق مستمرة لنقل المسافرين الايرانيين وفق التعليمات الخاصة.وذكرت الشركة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رحلاتها المباشرة من مطارات الجمهورية الاسلامية ايران الى المطارات المحلية مستمرة لنقل المسافرين الايرانيين بالتزامن مع قرب احياء ذكرى اربعينية …

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