البرلمان يحدد موعد استئناف جلساته الاعتيادية

2021/09/17 | 18:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مجلس النواب، اليوم الجمعة، استئناف جلساته الاعتيادية يوم الاثنين المقبل.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “البرلمان يستأنف جلساته الاعتيادية يوم الاثنين الموافق 20/9/2021 الساعة الواحدة ظهرا”.

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